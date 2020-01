MediaTech

Lunedì, 27 gennaio 2020 - 10:01:00 Ascolti Tv: D'Urso vince, Fazio doppia Giletti, Rai1 fa flop con Argentero Auditel: Prevale Live - Non è la D'Urso, Che tempo che fa secondo programma in prime time batte anche il film di Rai1. Male Non è L'Arena di Marco Zonetti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della serata di domenica 26 gennaio 2020, giornata elettorale caratterizzata dalle consultazioni in Emilia-Romagna e in Calabria, vedono su Rai1 il film con Luca Argentero Al Posto tuo conquistare 2.525.000 spettatori (9.8%), battuto da Canale 5 con Barbara D'Urso e il suo Live – Non è la D’Urso che totalizza 2.444.000 spettatori (13.1%). Su Rai2 Che Tempo che Fa di Fabio Fazio convince 2.602.000 spettatori (10.2%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo segna 1.589.000 spettatori (8.2%). Su Italia 1 I Fantastici Quattro ha divertito 1.627.000 spettatori con il 6.5% di share, battendo su Rai3 Amore Criminale di Veronica Pivetti con 1.292.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Memoria dei Campi ha totalizzato 791.000 spettatori con il 3% di share, e su La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti in versione ridotta ha convinto solo 1.284.000 spettatori con il 5% di share. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha segnato 468.000 spettatori (2.1%) mentre sul Nove Storia di una Ladra di Libri 339.000 spettatori (1.4%).