Ascolti Tv: Boom Venier, Setta-Timperi top la mattina, flop Ventura

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 15 settembre 2019, in un daytime perlopiù femminile, vedono esordire la nuova stagione di Domenica In con Mara Venier il pomeriggio, con ascolti boom.

Senza Domenica Live che l'anno scorso era in diretta concorrenza su Canale 5, Zia Mara ha conquistato il 18.6% di share con 2.742.000 spettatori nella prima parte e il 19.5% con 2.367.000 spettatori nella seconda (domenica 16 settembre 2018 aveva invece radunato 2.477.000 – 16.71% nella prima parte e 2.145.000 – 16.47% nella seconda).

Continua il successo mattutino della nuova gestione di UnoMattina in Famiglia su Rai1, con Monica Setta new entry accanto al veterano Tiberio Timperi. Il programma di Michele Guardì ha raccolto il 16.8% di share nella prima parte con 592.000 spettatori, per poi superare il fatidico muro del 20% nella seconda con 1.733.000 spettatori.

L'arrivo di Ingrid Muccitelli con Beppe Convertini a Linea Verde non sembrano aver mutato gli equilibri rispetto all'esordio dell'anno scorso con Federico Quaranta e Daniela Ferolla. La nuova coppia ha raccolto 2.625.000 spettatori con il 19.6% di share, in lievissimo calo rispetto al 2018.

Flop clamoroso invece per Simona Ventura e la sua Domenica Ventura che si è fermata a un magro 4% di share - 3.98% arrotondato per eccesso - con 462.000 spettatori. Altro fallimento per la Rai2 di Carlo Freccero, ancor più cocente per lui dopo aver voluto categoricamente la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia che all'esordio l'anno scorso fece il doppio di ascolti con 974.000 spettatori e l'8.01% di share.