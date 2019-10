Ascolti Tv Pomeriggio: Male Balivo, D'Urso divora Cuccarini-Matano, bene Geo

Caterina Balivo , conduttrice di Vieni da me su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 16 ottobre 2019, nella fascia pomeridiana, vedono su Rai1 Vieni da me condotto da Caterina Balivo radunare 1.503.000 spettatori finendo sotto il 12% di share, e precisamente all'11.7%. Risolleva le sorti dell'Ammiraglia la soap Il Paradiso delle Signore che conquista 1.451.000 spettatori con il 13.8% di share. La Vita in Diretta, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, totalizza 1.361.000 spettatori con il 13.8% e, nella presentazione, 1.097.000 (12%), ma viene ancora una volta raso al suolo da Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D'Urso che conquista il 18.5% con 1.706.000 spettatori nella prima parte, il 17.7% con 1.818.000 spettatori nella seconda e il 15.5% con 1.859.000 spettatori nella terza parte, brevissima, dedicata ai social. Non si risolleva su Rai 2 Detto Fatto di Bianca Guaccero, che ristagna su una media di 520.000 spettatori (4.3%), mentre Geo di Sveva Sagramola su Rai3 continua il suo successo con 995.000 spettatori e il 9.6% di share.

Uomini e Donne di Maria de Filippi su Canale 5 conquista invece il 24.6% con 2.919.000 spettatori, mentre con Uomini e Donne Finale tocca il 25.4% con una media di 2.642.000 spettatori all'ascolto.