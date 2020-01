Ascolti Tv: De Filippi al 31% ma è miracolo Alberto Angela con quasi 4 mln

Gli Ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 18 gennaio 2020, in prima serata, vedono su Rai1 Alberto Angela con il suo Meraviglie - La Penisola dei Tesori contrastare C'è posta per te di Maria De Filippi in onda su Canale 5 con ospiti, fra gli altri, Mara Venier e Can Yaman. Da segnalare inoltre, su Rai3, il film La città delle donne di Federico Fellini (del quale il 20 gennaio ricorrerà il centenario della nascita) con Marcello Mastroianni.

La terza puntata di Meraviglie è riuscita a conquistare 3.829.000 spettatori (17.7% di share) mentre su Canale5 C’è Posta per Te stravince la serata con 5.914.000 spettatori e uno share del 30.9%. Su Rai3 La città delle donne si è fermato a 512.000 spettatori con il 2.5%, battuto da Rete4 con Più forte, ragazzi! con Bud Spencer e Terence Hill e i loro 619.000 spettatori con il 2.8% e anche da La7 con Fuga da Alcatraz che ha totalizzato 636.000 spettatori con uno share del 2.8%.