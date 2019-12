Ascolti Tv: De Filippi stritola Clerici, Giletti torna a Rai1 e affonda Matano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 14 dicembre 2019 vedono, in prima serata, la finale di Tú Sí Que Vales condotto da Belen, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli conquistare, con la vittoria di Enrica Musto, 5.151.000 spettatori con il 31.3% di share, superando i risultati della finale dello scorso anno, e lasciare al palo Festa di Natale - Una serata per Telethon condotta da Antonella Clerici con i suoi 2.430.000 spettatori (11.6%). Su Rai2 NCIS ha totalizzato 1.407.000 spettatori (5.1%), mentre su Italia 1 Mamma ho riperso l'aereo ha segnato 1.605.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Città Segrete di Corrado Augias ha radunato 1.500.000 spettatori con il 7.7%, e su Rete4 The Jackal ha convinto 523.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 il film Lawrence d'Arabia ha invece convinto 201.000 spettatori con uno share dell’1.2%, strabattuto dal film natalizio di Tv8 Natale a Winters Inn con i suoi 529.000 spettatori con il 2.4% di share.

Da segnalare, in fascia pomeridiana, il magro risultato dello Speciale Vita in Diretta condotto da Alberto Matano con il ritorno a Rai1 di Massimo Giletti, fermatosi a 1.107.000 spettatori con l'8.1% di share.





In fascia mattutina, invece, su Rai1, consueto ottimo risultato di Monica Setta e Tiberio Timperi con il loro Unomattina in Famiglia. La coppia diretta dal regista Marco Aprea ha portato il programma ideato da Michele Guardì e a cura di Giovanni Taglialavoro a vette di 1.535.000 spettatori con uno share del 23.2% nella prima parte, 1.323.000 spettatori (20.8%) nella seconda parte e 1.102.000 spettatori (18.5%) nella terza parte. UnoMattina in Famiglia, assieme all'Eredità di Flavio Insinna (L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 3.186.000 spettatori - 19.3%; L’Eredità Weekend 4.327.000 spettatori - 23.2%) è stato il programma con lo share più alto di tutta la giornata, sia su Rai sia su Mediaset.