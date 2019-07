Ascolti Tv: derive politically correct, un attore nero interpreta Machiavelli

Se qualcuno volesse convincervi che Niccolò Machiavelli (1469-1527) era di colore, senz'altro gli ridereste in faccia pensando a un colpo di calore o a un troppo spiccato penchant per il vino. Ma se qualcuno ve lo dicesse mentre siete in vacanza nel Regno Unito, non avrebbe tutti i torti - almeno dal suo punto di vista.

Già, perché le derive politically correct della produzione televisiva anglo-americana hanno colpito ancora, e in questo caso lo scempio è stato perpetrato in una serie per bambini in onda sulla CBBC, il canale BBC dedicato ai piccoli telespettatori. Nella serie Leonardo, andata in onda nel 2011-2012 e ambientata nella Firenze rinascimentale, Niccolò Machiavelli è infatti interpretato da un attore nero di nome Akemnji Ndifernyan (talvolta scritto Ndifornyen).

Il Machiavelli in black va ad aggiungersi al Lancillotto di colore della serie Once Upon a Time, all'Achille di origine ghanese della serie Troy: a Fall of a City, ambientata durante la guerra di Troia e nella quale anche Atena, Zeus, Patroclo, Nestore ed Enea sono interpretati da attori neri; alla Valchiria nera di Thor: Ragnarok, all'un tempo bianchissimo Nick Fury sempre della Marvel interpretato ora da Samuel L. Jackson; alla Torcia Umana notoriamente biondissima e occhiocerulea che, nell'ultimo film dedicato ai Fantastici Quattro è diventata magicamente di colore; al prossimo Arsenio Lupin del quale vestirà i panni il nero Omar Sy, e così via.

Il blackwashing, ovvero la pratica dilagante che vuole la trasformazione da bianchi a neri di noti personaggi fittizi della letteratura, della Tv o del cinema, si accompagna a quella che ne altera la sessualità, com'è avvenuto massicciamente nel mondo dei fumetti con una pletora di supereroi e supereroine da sempre eterosessuali scopertisi dalla sera alla mattina gay, transessuali o bisex.

A parte ogni altra considerazione, come può giovare a qualsivoglia causa tramutare Niccolò Machiavelli in un nero stravolgendo completamente ogni scrupolo storiografico e per giunta in una serie didattica per bambini che pretende di voler insegnare la Storia? Secondo lo stesso principio, attendiamo fiduciosi una serie televisiva in cui Martin Luther King sia interpretato da uno svedese biondo con gli occhi azzurri, o Rosa Parks da una stangona bionda platino uscita dalle passerelle di Victoria's Secret.

Ma, cosa più importante, le persone di colore non si sentono prese in giro da scelte azzardate come queste che sembrano dare un discutibile contentino come per lavarsi la coscienza, nascondendo sotto il tappeto del blackwashing la secolare polvere di discriminazioni ben più gravi?