Ascolti Tv, Diaco fa ballare la Carlucci a “Io e te”

Chissà se quel lento con Milly Carlucci, sulle note dei Queen, possa aprire le porte di Ballando con le stelle a Pierluigi Diaco. Chissà. Per adesso mistero. Ma l’indiscrezione, nelle ultime ore, corre alla velocità delle luce. Vedremo anche Diaco in pista?

Intanto, da mesi, sta spopolando con “Io e te di notte”su Rai1 e come sempre al mattino è impegnato ad RTL102.5. Diaco intervista Milly Carlucci, che solitamente non rilascia mai interviste. Con lui decide di rompere il ghiaccio parlando di tutto: dalla giovinezza al successo. Passando per suo marito che è lontano dal mondo della tv.

“Quando ero giovanissima facevo le gare, i miei sabati e le mie domeniche li passavo in trasferta. Ho sempre avuto questo destino dell’andare in giro, del cercare, del dire, dell’esibizione… Erano sabati e domeniche così di trasferte. Il pattinaggio artistico è uno sport molto povero, non ha grandi sponsor, non ha coperture finanziarie. Quindi autoprodotti e autofinanziati non tutti andavamo a fare le nostre gare”, racconta la Carlucci.

La conduttrice apre il cassetto dei ricordi e svela anche particolari della sua vita mai detti prima. “Quando ho iniziato questo lavoro, il primo grande lavoro che ho dovuto fare è stato su me stessa e l’ho continuato a fare negli anni perché fa parte di un percorso che sto ancora compiendo, che è quello del superamento della mia timidezza iniziale”.

Ma la vita per la Carlucci - presto - è diventata un vortice di successo, sacrifici e soddisfazioni. Lei lo ricorda bene e riavvolgendo il nastro porta alla mente dice: “Facevo pattinaggio quindi mi allenavo 5/6 ore al giorno ma dovendo studiare poi ad un certo punto da lì sono passata al fatto di non poter più fare le gare perché Roma non mi consentiva di tenere il livello di studi mentre facevo queste cose qua e allora io ho aperto una piccola scuola di pattinaggio. Quindi avevo il pattinaggio nella mia piccola scuola, il lavoro che nel frattempo era cominciato, lo studio all’università. La mia vita era un inferno: io mi vestivo e mi cambiavo in macchina. Mi truccavo in macchina”. Ma sapete a cosa non riesce a resistere la regina di Ballando con le stelle? “Freddy Mercury è il performer assoluto. Io l’ho visto dal vivo, ho avuto questa fortuna quando ero ragazzina di vederlo a Inglewood in California e poi ho avuto la gioia di incontrare il resto dei Queen al Pavarotti and friends”, conclude Milly. Che balla, si lascia andare, emozionando tutti.