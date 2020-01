MediaTech

Lunedì, 20 gennaio 2020 - 10:45:00 Ascolti Tv, Domenica top per Rai1, Setta-Timperi, Venier, Linea Verde, Insinna Auditel: Ottimi ascolti festivi per UnoMattina in Famiglia, Domenica In, L'Eredità e il mezzogiorno di Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli di Marco Zonetti

Flavio Insinna, conduttore de L'Eredità su Rai1 Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 19 gennaio 2020, in fascia daytime, vedono Rai1 prevalere sulla concorrenza in quasi tutti gli slot orari. Si parte al mattino con Uno Mattina in Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi che hanno conquistato 318.000 spettatori con il 15.7%, nella presentazione, 672.000 spettatori con il 19.7% nella prima parte, e 1.879.000 spettatori con il 25.3% nella seconda parte. A seguire, a mezzogiorno, Linea Verde presentato da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli con 3.303.000 spettatori (20.8%), mentre su Canale 5 Le Storie di Melaverde convince 939.000 spettatori con il 9% e Melaverde 2.065.000 con il 15.1%. Domenica In condotto da Mara Venier ha totalizzato 3.333.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e 2.966.000 spettatori (18%) nella seconda parte, mentre Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini ha retto bene con 2.316.000 spettatori (13.3%) alla corazzata di Barbara D'Urso che con il suo Domenica Live ha totalizzato 2.567.000 spettatori con il 15% (Ultima Sorpresa: 2.293.000 – 12.1%). Sempre bene Flavio Insinna con la sua Eredità che, in fascia preserale, con La Sfida dei 7 ha totalizzato 3.642.000 spettatori (18.2%) e con L’Eredità 5.176.000 spettatori (23.2%), battendo su Canale 5 Paolo Bonolis con Avanti il Primo e i suoi 3.100.000 spettatori (15.7%) e con Avanti un Altro 3.972.000 spettatori (18%).