Ascolti Tv: Boom Don Matteo con 6 mln, Del Debbio batte Formigli e Iene

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 30 gennaio 2020, in prima serata, vedono su Rai1 Don Matteo 12 vincere il prime time con 6.064.000 spettatori (26.7%), doppiando su Canale 5 il film Come un Gatto in Tangenziale e i suoi 3.028.000 spettatori (13.2%). Su Rai2 L’Uomo sul Treno conquista 1.633.000 spettatori (6.5%), mentre su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Chico Forti convince 1.113.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 il film In her Shoes – Se Fossi Lei si ferma a 616.000 spettatori (2.6%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio dedicato a coronavirus e alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio convince 1.305.000 spettatori con il 6.7% di share, superando La7 con Piazza Pulita di Corrado Formigli e i suoi 1.100.000 spettatori con uno share del 5.8%.