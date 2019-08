Ascolti Tv: Dopo Temptation Island, Techetechetè il più visto dell'estate 2019

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della prima parte dell'estate 2019 vedono Techetechetè, programma antologico di Rai1 ideato da Elisabetta Barduagni e Gianvito Lomaglio, di nuovo in vetta ai programmi più visti dell'estate.

Secondo solo al trionfale Temptation Island su Canale 5, ennesimo colpaccio di Maria de Filippi (in questo caso in veste di produttrice), è infatti lo spettacolo delle Teche Rai a farla da padrone in questi primi mesi della calda stagione.

Per numero di spettatori all'ascolto (ben oltre i tre milioni), Techetechetè sta superando regolarmente Reazione a Catena di Rai1 (programma top di Rai1 per share) ed è, dopo il suddetto docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, il programma più visto di tutta la giornata sia sulla Rai sia su Mediaset.

Insidiato quest'anno da Paperissima Sprint Estate che vede questa stagione come la più trionfale e fortunata della storia del programma ideato da Antonio Ricci, Techetechetè dimostra di essere ancora la carta vincente dell'Ammiraglia Rai, e per giunta a fronte di costi irrisori rispetto a produzioni più altisonanti ma con risultati meno lusinghieri per la rete e per gli sponsor.

A riaggiornarci dunque a metà mese con un bilancio sulle prime due settimane di agosto, nelle quali l'assenza della corazzata Temptation Island potrebbe riservare sorprese nelle performance Auditel.