Ascolti Tv Elezioni Emilia: Se Mentana su La7 è più aggiornato di Vespa e Rai1

Stefano Bonaccini , vincitore in Emilia-Romagna

Nella lunga maratona elettorale televisiva che ha visto impegnati tre canali generalisti quali Rai1 con Porta a Porta di Bruno Vespa, Rete4 con lo Speciale Stasera Italia di Veronica Gentili e La7 con la Maratona di Enrico Mentana, oltre alla non esattamente scontata vittoria trionfale di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna, si è visto anche il "sorpasso" di La7 ai danni di Rai1 per quanto riguarda l'aggiornamento delle proiezioni.

Per SWG, l'istituto interpellato dal canale di Urbano Cairo per seguire lo spoglio elettorale, fin dalla seconda proiezione Bonaccini era nettamente in vantaggio rispetto a Borgonzoni (51,8% a 41,5%). Al tempo stesso, su Rai1, L'istituto Opinio comunicava a Bruno Vespa un dato del tutto differente, con il candidato del csx al 48,6% e quella del cdx al 45,5 per cento.

La discrepanza delle cifre ha immediatamente infiammato il dibattito sui social network, mentre Enrico Mentana rivendicava - ridendo sotto i baffi - un'attendibilità superiore rispetto all'Ammiraglia Rai. Le cifre via via hanno poi dato ragione a Chicco, mentre su Twitter commentava anche il Segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi (IV) che tuonava: "Che succede in Rai!! Mentre La7 ha dato la seconda proiezione la Rai dà ancora il secondo exit poll".

Porta a Porta non è nuovo alle polemiche durante questa tornata elettorale. Ricordiamo il caso dello "spot" a Matteo Salvini durante la puntata di mercoledì sera durante la partita Juventus-Roma, che ha poi costretto il conduttore a "riparare" il giorno successivo ospitando Nicola Zingaretti durante Don Matteo. C'è per giunta chi ha malignato che Vespa aveva voluto schierarsi apertamente con il vincitore (durante lo "spot", Salvini campeggiava a tutto schermo con la discalia Vinciamo in Emilia). Anche se così fosse, a conti fatti, l'esito delle Urne gli ha dato torto.