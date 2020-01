Ascolti Tv Elezioni Calabria ed Emilia-Romagna: Veronica Gentili sfida Mentana

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 26 gennaio 2020 vedranno una disfida epocale tra Rete4 e La7 per il commento delle Elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria. In particolare lo scontro tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni sarà ampiamente dibattuto negli studi di Stasera Italia con Veronica Gentili e in quelli di La7 con Enrico Mentana e la sua proverbiale Maratona.

Se per Chicco siamo di fronte a ordinaria amministrazione, per la Gentili si tratta di una sorta di prova del fuoco nella quale si cimenterà da sola (senza il collega Giuseppe Brindisi che l'accompagnava in altre occasioni analoghe), come del resto da molti mesi le accade di fare al timone della versione weekend del programma (dopo aver fatto boom di ascolti la scorsa estate).

Suoi ospiti durante la lunga diretta su Rete4 a partire dalle 22.30 saranno Maurizio Belpietro, Fausto Bertinotti, Francesca Fagnani, Maria Giovanna Maglie, Augusto Minzolini, Nicola Porro, Alessandro Sallusti e Vittorio Sgarbi che commenteranno l’affluenza ai seggi, le dichiarazioni a caldo raccolte nei diversi comitati in Emilia- Romagna e in Calabria e i risvolti che il voto potrebbe avere sul governo giallorosso. Alle 23.00, con la consulenza di Michela Morizzo di Tecné Ricerche, il primo exit-poll e, a seguire, ogni 15 minuti, si avranno proiezioni su dati reali durante lo spoglio. Tra gli altri ospiti della Gentili: Red Ronnie, l’economista Giuliano Cazzola, il massmediologo Klaus Davi e i giornalisti Antonio Caprarica, Daniele Capezzone, Claudia Fusani e Gaetano Pedullà.

I commentatori chiamati da Mentana, invece, a partire dalle ore 23.00 su La7, saranno Paolo Mieli, Giovanni Floris, Lina Palmerini, Mario Sechi, Franco Bechis, Marco Damilano, Michele Brambilla, Francesca Schianchi. E ancora, Augusto Minzolini, Marcello Sorgi, Agnese Pini, Antonio Padellaro, Claudio Cerasa, Tommaso Labate, Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli e Lorenzo Pregliasco. Nel corso della diretta i collegamenti con gli inviati e gli aggiornamenti con le proiezioni Swg per seguire minuto dopo minuto l'andamento del voto fino al verdetto finale.

Una disfida nella disfida, dunque, quella all'ultimo punto di share tra Gentili e Mentana. Chi vincerà? A domani con la sentenza dell'Auditel, non meno draconiana di quella delle Urne.