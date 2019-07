Ascolti Tv / Elisa Isoardi, estate al mare tra bikini, relax e topless. FOTO

Elisa Isoardi (Rai1) non perde colpi nemmeno d'estate e torna a far parlare di sè, riempiendo le scene del gossip estivo.

Si è lasciata infatti fotografare (dal settimanale Gente) in quasi-topless: le due mani a coprire il seno e uno slip a pois. Ancora al centro dei commenti sulla relazione col vicepremier Salvini dichiara: "Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino".

Tra i commenti della foto, pubblicata su Instagram dalla conduttrice, numerosi i complimenti per la forma fisica e per la bellezza della donna. Non manca inoltre chi si augura che possa ritornare col ministro dell'Interno Matteo Salvini.