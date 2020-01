Ascolti Tv: Esordio triste per Grande Fratello Vip battuto da replica di Heidi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, hanno visto il debutto del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 con un cast all-star, funestato dalla sconfitta contro un film non esattamente di primo piano in replica, quale Heidi (una pressoché sconosciuta coproduzione tedesca, sudafricana e svizzera del 2015) che ha vinto inaspettatamente la gara dell'audience, battendo il debutto del GFVip 4.

In particolare, in sovrapposizione, Heidi ha totalizzato il 19.8% mentre il GFVip 4 si è assestato al 18.1%, ben due punti di share in meno rispetto al film in replica dell'Ammiraglia Rai. Ricordiamo che il cast del Gf Vip 4 è composto da Adriana Volpe, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Licia Nunez, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Ivan Gonzales, Michele Cucuzza, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, con i giurati Pupo e Wanda Nara.

Come andrà la seconda puntata del reality di Canale 5 contro Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci che esordirà venerdì 10 gennaio, con i giurati Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti? Aspettiamo con trepidazione il verdetto dell'Auditel.