Ascolti Tv: Fazio boccata d'aria per Freccero, raddoppia gli ascolti di Rai2

Fabio Fazio torna su Rai2 e, pur non vincendo la sfida contro Barbara D'Urso e il suo Live - Non è la D'Urso che lo supera in share, lascia al palo Massimo Giletti con Non è L'Arena, ma soprattutto raddoppia gli ascolti di Rai2 rispetto a domenica scorsa.

Nello specifico, Che Tempo che Fa totalizza nella serata di ieri 1.907.000 telespettatori con l'8.2% di share, mentre Che tempo che fa - il tavolo totalizza l'8,5% con 1.563.000 spettatori davanti al video.

La settimana scorsa, nello stesso slot, il telefilm Hawaii Five-0 aveva segnato 1.088.000 spettatori con il 4.7% di share.