Ascolti Tv: Fazio con Rovazzi, Pellegrini e Mahmood sfida D'Urso e Giletti

Ci siamo, l'attesa è terminata. Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa tornano in Tv e precisamente su Rai2, con una nuova stagione ricca di ospiti speciali e una formula che varia lievemente rispetto agli anni scorsi, se non per la concorrenza. Oltre a quella di Massimo Giletti con Non è L'Arena su La7, infatti, quest'anno, il conduttore ligure dovrà vedersela ovviamente con la fiction di Rai1 - in questo caso Imma Tataranni - Sostituto Procuratore - e con Barbara D'Urso e il suo Live - Non è la D'Urso sull'Ammiraglia Mediaset.

Sempre affiancato dalle fide Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, Fabio Fazio inizierà la trasmissione con lo spazio Che Tempo che Farà, che vede nella prima puntata presenziare il Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Raul Cremona e, tra gli ospiti Gino Strada.

Dopodiché, dalle ore 21.00, avrà inizio il programma vero e proprio che vedrà in studio, per l'esordio autunnale, l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria, Carlo Cottarelli, Federica Pellegrini, Manuel Bortuzzo, Enrico Brignano, Michela Murgia e Mahmood.

A seguire, consueto appuntamento con Il Tavolo, che questa sera vedrà seduti Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Raul Cremona e come ospiti Fabio Rovazzi, Daniele Liotti e la Miss Italia 2019 Carolina Stramare.

Chi vincerà l'agguerrita disfida domenicale dei talk show tra Che Tempo che Fa su Rai1, Live - Non è la D'Urso su Canale 5 e Non è L'Arena su La7? A domani, la spietata sentenza dell'Auditel.