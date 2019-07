Ascolti Tv: Fialdini rottama Parodi e diventa regina della domenica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel domenicali della prossima stagione vedranno, nella fascia pomeridiana, un nuovo arrivo nella competizione tutta al femminile tra Mara Venier su Rai1 con Domenica In e Barbara D'Urso su Canale 5 con Domenica Live (sempre che Barbarella decida di continuare l'avventura domenicale, visti i tanti impegni di conduzione che la vedranno protagonista nella prossima stagione).

Rottamata definitivamente Cristina Parodi, ex conduttrice dello storico contenitore pomeridiano Rai del dì di festa nel 2017-2018 e quindi de La Prima Volta nella stagione 2018-2019, ecco che arriva Francesca Fialdini, direttamente dalla Vita in Diretta.

Qualche mese fa avevamo annunciato per primi futuri progetti misteriosi da parte della bionda e bella Francesca (clicca qui per leggere), ora consolidatisi a tutti gli effetti in questa nuova opportunità offertale dalla direttrice Teresa De Santis dopo il rifiuto di "zia Mara" di allungare Domenica In.

Mentre il suo ex collega Tiberio Timperi farà il bello e il cattivo tempo nelle ore mattutine del weekend alle redini di UnoMattina in Famiglia accanto a Monica Setta, ecco dunque che Francesca si appresta a diventare regina della domenica accanto a Venier e (forse) D'Urso. Una battaglia tutta al femminile che ammetterà una sola vincitrice... chi sarà?