Ascolti Tv: Fiorello fa impennare RaiPlay ed è più visualizzato di Sanremo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel hanno visto trionfare Fiorello e il suo Viva RaiPlay su Rai1 in access prime time dopo il Tg1 delle 20.00, ma anche le cifre "digitali" decretano la vittoria del mattatore siciliano e delle menti dietro l'operazione, ovvero l'Ad Fabrizio Salini, la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli e il capoprogetto Angelo Teodoli.

Secondo i dati della piattaforma digitale Rai, la diretta della prima puntata di VivaRaiPlay! ha favorito il 30% di visualizzazioni in più rispetto alla prima serata di Sanremo 2019 a parità di fascia, mentre 420 mila sono le media views sviluppate dai contenuti on demand.

Il target più attivo è quello compreso tra i 45 e i 54 anni sia in diretta sia on demand, e il 70% degli utenti ha seguito Viva RaiPlay! sugli smartphone o sui tablet. Dato importante: chi ha visto sul web l'esordio di Fiorello è rimasto sintonizzato sulla diretta streaming anche dopo la fine della puntata, segno che l'operazione finisce per assestare una benefica spinta anche agli altri programmi in onda sulla piuattaforma, e in ultima analisi alla piattaforma stessa.

Quanto ai social network, la prima puntata di VivaRaiPlay! è stata la trasmissione più commentata in prima serata suscitando ben 53.000 interazioni, che hanno visto su Twitter un gradimento positivo per l'80% e per ben il 95% su Instagram. Quasi un plebiscito, dunque, per Fiorello e per la "macchina" di RaiPlay in generale.