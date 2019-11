Ascolti Tv: Fiorello regna nella serata dei flop. Top Sciarelli, bene Giordano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 6 novembre 2019 vedono, in prima serata su Rai1, dopo il consueto appuntamento con Fiorello e il suo Viva RaiPLay in access prime time, il film pluripremiato agli Oscar La La Land con Emma Stone e Ryan Gosling scontrarsi con la fiction Oltre la Soglia con Gabriella Pession su Canale 5. Su Rai2, secondo appuntamento con la fiction Volevo fare la Rockstar con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston e su Rai3, nuova puntata di Chi l'Ha Visto? con Federica Sciarelli che ha approfondito la vicenda di Elso Tornincasa e il caso di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, scomparsa misteriosamente oltre vent'anni fa.

Su Rete4, di scena Mario Giordano con il suo Fuori dal Coro, su Tv8 la gara canora di X-Factor condotta da Alessandro Cattelan, e sul Nove tornava Daria Bignardi con L'Assedio.

FLOP LA LA LAND E OLTRE LA SOGLIA. RAI3 SPOPOLA CON LA SCIARELLI, BENE FUORI DAL CORO

Su Rai1 Fiorello convince 5.600.000 spettatori con il 22.1% di share, mentre La La Land fa flop con 2.345.000 spettatori (11.4% di share), e non va meglio su Canale 5 Oltre la Soglia che racimola 2.348.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar totalizza 1.510.000 spettatori (6.6%), battuto da Rai3 con Chi l’ha Visto? e i suoi 2.092.000 spettatori (10%). Su Rete4 Fuori dal Coro segna 1.246.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Atlantide raduna davanti al video 554.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 X Factor si ferma al 3.3% con 678.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio non va oltre 368.000 spettatori con l’1.6% (L’Assedio Finale 255.000 – 1.6%).

Sette giorni fa, il film con Emma Stone The Help vinceva la serata con 2.888.000 spettatori (14.5% di share), battendo su Canale 5 la seconda parte di Titanic con i suoi 2.278.000 spettatori (10.3%). Su Rai2 la fiction Volevo Fare la Rockstar partiva da 1.657.000 spettatori (6.7% di share), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli, dedicato fra gli altri argomenti all'omicidio del giovane Luca Sacchi a Roma, conquistava 2.162.000 spettatori (10.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano convinceva 1.020.000 spettatori con il 5.4% di share, mentre su La7 il film di Oliver Stone JFK – Un Caso ancora Aperto totalizzava 383.000 spettatori (2.2%). Su TV8 la gara canora di X Factor raccoglieva 565.000 spettatori (3%) mentre sul Nove L’Assedio di Daria Bignardi si fermava a 299.000 spettatori e l’1.3% (L’Assedio Finale 172.000 – 1.1%).