Ascolti Tv: Flavio Insinna dei miracoli con l'Eredità salva il daytime di Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del daytime feriale di Rai1 crollano quotidianamente, specie nella fascia che va da mezzogiorno al preserale, quando fra La Prova del Cuoco, Vieni da me e La Vita in Diretta, lo share va in profondo rosso. Ecco però che, subito dopo il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che si ferma spesso molto al di sotto del 14% di share, arriva Flavio Insinna a salvare la situazione.

L'Eredità, infatti, spesso recupera immediatamente dopo la seconda parte della Vita in Diretta minimo cinque-sei punti di share (per poi acquistarne almeno 8-9 punti in totale), prevalendo sempre su Caduta Libera condotto dall'agguerrito Gerry Scotti su Canale 5 il quale parte dal traino di Barbara D'Urso e del suo Pomeriggio Cinque, che si aggira sul 17-18% circa, e quindi su cifre ben più alte rispetto a quelle da cui è costretto a iniziare il presentatore romano.

Insinna garantisce all'Ammiraglia Rai numeri che oscillano tra il 22 e il 24% di share nella seconda parte del programma, contribuendo a risollevare le sorti della rete in difficoltà. E pensare che si era parlato di non riconfermarlo... Per fortuna ha poi prevalso il buonsenso e il timone del game show più amato di Rai1 è stato nuovamente assegnato al buon Flavio dei miracoli.