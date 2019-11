Ascolti Tv: Flop Celentano con De Filippi e Morandi, Boom Carrà-Littizzetto

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 14 novembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 la decima puntata della fiction Un Passo dal Cielo 4 con Daniele Liotti contrastare la seconda puntata di Adrian Live – Questa è la Storia... di Adriano Celentano con ospiti speciali Maria De Filippi e Gianni Morandi che hanno introdotto un nuovo episodio della serie Adrian.

Su Rai2 il film The Avengers, mentre su Rai3 Raffaella Carrà ha intervistato Luciana Littizzetto in A Raccontare comincia tu. Consueta disfida dei talk politici tra Rete4 con Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio e La7 con Corrado Formigli e Piazza Pulita, entrambe le trasmissioni perlopiù dedicate all'acqua alta a Venezia e alle polemiche sul Mose, oltre che alle prossime elezioni in Emilia-Romagna.

Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 chiude in bellezza con 4.966.000 spettatori (22.3% di share), distaccando su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… che si ferma a 3.439.000 spettatori (13.7% di share) mentre Adrian crolla a 1.527.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 The Avengers conquista 995.000 spettatori (4.4%), mentre su Rai3 A Raccontare comincia Tu fa il botto con 1.923.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio segna 1.205.000 spettatori con il 6.7% di share, superando La7 con PiazzaPulita e i suoi 998.000 spettatori con uno share del 5.4%, che cresce di quasi un punto e mezzo rispetto alla settimana scorsa.

Neanche Maria De Filippi e Gianni Morandi riescono a risollevare le sorti di Adriano Celentano, del suo show e della sua serie animata, chiude in bellezza Un Passo Dal Cielo segnando un altro successo per Rai Fiction e la Lux Vide, A Raccontare comincia tu insidia Canale 5 con l'accoppiata Carrà-Littizzetto che fa volare Rai3 e segna il record stagionale per la trasmissione.

Sette giorni fa Un Passo dal Cielo 4 conquistava 4.407.000 spettatori (20% di share), lasciando al palo Canale 5 con Adrian Live – Questa è la Storia e i suoi 3.869.000 spettatori (15.41% di share) mentre la serie Adrian si fermava a 1.859.000 spettatori (10.44%). Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu convinceva 1.116.000 spettatori (4.65%), mentre su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio vinceva la disfida dei talk show con 1.162.000 spettatori (6.41% di share), battendo Corrado Formigli che con Piazza Pulita radunava solo 819.000 spettatori con uno share del 4.16%.