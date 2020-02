Ascolti Tv: formidabile Flavio Insinna, L'Eredità vola al 26-27% di share

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della fascia preserale vedono Flavio Insinna con il suo L'Eredità assestarsi quasi quotidianamente a uno share che oscilla fra il 26 e il 27%, con cifre astronomiche mai toccate dai suoi predecessori Carlo Conti e il compianto Fabrizio Frizzi.

La scelta dell'ex Dg di Rai1 Mario Orfeo di affidare la trasmissione al presentatore romano continua a dimostrarsi più vincente che mai, facendo avverare la sua profezia: "L'unico rischio è che Insinna faccia benissimo".

Che il concorrente sia Gerry Scotti o Paolo Bonolis, il trionfatore assoluto dello slot è sempre Flavio a distaccare nettamente i rivali, portando Rai1 in vetta alla fascia (il 29 gennaio L'Eredità ha battuto il record stagionale con il 27.4% di share e 6.4 milioni di spettatori). Aggiungendo a tutto questo il successo del Cantante Mascherato di Milly Carlucci, che ha visto Insinna come giurato d'eccezione si può decisamente dire che per il conduttore romano questo sia un periodo alquanto fortunato.