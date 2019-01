Ascolti Tv, Freccero strappa Eva Giovannini a Rai3

Carlo Freccero strappa la giornalista Eva Giovannini a Stefano Coletta che è su tutte le furie . Secondo fonti raccolte da Affaritaliani.it, la giornalista ora inviata del programma In Mezz’Ora sarebbe destinata a condurre un talk il giovedi in tandem con l’ex Iena Sortino o addirittura la si da come detentrice di una striscia dedicata alla politica al posto di Luca e Paolo. La Giovannini si è fatta le ossa con Bianca Berlinguer che però la usava poco. Motivo per cui è passata a Rai Tre diventando inviata di Lucia Annunziata. Esperta di politica europea, ora dovrà affrontare quella italiana , ma oltre che competente è anche molto determinata e quindi i bookmakers di Viale Mazzini la individuano come stella in ascesa del giornalismo insieme alla altrettanto talentuosa Veronica Gentili che durante le vacanze di Natale (coadiuvata da Marcello Vinonuovo curatore del programma e in tandem con l’ottimo Giuseppe Brindisi ) col suo Stasera Italia ha tallonato Otto e Mezzo mancando di poco il sorpasso per la gioia dei vertici Mediaset.