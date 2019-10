Ascolti Tv: Geo e Sagramola sempre più su, altro successo di Rai3 e Coletta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del pomeriggio vedono brillare una nuova stella. Si tratta di Sveva Sagramola e del suo Geo, abituato a risultati soddisfacenti e che in questa stagione sono ulteriormente migliorati. Già, perché, da qualche giorno la conduttrice del programma culturale di Rai3 supera il 12% di share, avvicinandosi ai dati della Vita in Diretta, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano su Rai1.

Un grande risultato per la brava e garbata Sagramola, e l'ennesima gratificazione per la Terza Rete diretta da Stefano Coletta, che in questa stagione televisiva è stato premiato da vari boom di audience, quali per esempio quelli di Report sul Russiagate e di Chi l'ha Visto?, che - in prima serata - veleggiano intorno alla doppia cifra di share. Quanto alla fascia pomeridiana, dominata perlopiù dalla disfida tra La Vita in Diretta e la corazzata Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, i dati di Geo rappresentano un piccolo grande trionfo. Complimenti.