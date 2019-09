Ascolti Tv: Giletti attacca D'Urso sul trash? Bue che dice cornuto all'asino

Massimo Giletti torna ad attaccare Barbara D'Urso. Pronto a lanciare la nuova stagione di Non è L'Arena in prima serata su La7 la domenica contro Live - Non è la D'Urso e incalzato da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve (prodotta da Loft legata al Fatto Quotidiano), il conduttore si scaglia contro quella che pare essere la sua nemica pubblica numero uno.

A Barbarella, Massimo rimprovera "l’esaltazione del nulla" il fatto di "creare la morbosità sul nulla e a creare modelli di un certo tipo”. E ancora: “Ho grande rispetto perché fa grande televisione in numeri. Altro è porsi la domanda: che tipo di tv faccio? La D’Urso è bravissima a gestire questo tipo di tipo di televisione, poi ognuno nella vita fa quello che sente”.

Giletti allude alla vicenda di Mark Caltagirone e di Pamela Prati, che ha tenuto banco per tutta la primavera nei programmi della D'Urso. Un "nulla" a detta di Giletti, che però lui stesso andrà a sfruculiare, sbandierandolo ai quattro venti, nella prima puntata del suo programma in onda domenica 22 settembre 2019.

Non ci pare, per giunta, che le memorabili liti fra Daniela Santanchè e Vladimir Luxuria, con quest'ultima a rinfacciare alla prima di aver subìto più ritocchi estetici di un trans, o le varie puntate dedicate alla vicenda Asia Argento-Jimmy Bennett o le memorie di Malena, pornostar del Pd, o la vexata quaestio del vitalizio di Cicciolina, o lo scabrosissimo scoop delle avance a Maria Venier da parte di un politico siano esattamente temi e argomenti culturalmente elevati da parte di Non è L'Arena, e che sfigurerebbero poi tanto nei salotti della D'Urso che egli avversa. Insomma, Giletti fa un po' la figura del bue che dice cornuto all'asino.

Non si spiega dunque tanta acrimonia di Giletti contro Barbarella, se non quando la Fagnani domanda al conduttore di La7 se è vera la voce secondo la quale Carmelita avrebbe posto un veto sul suo approdo a Mediaset. "Questa voce vola" risponde lui, "si sente, ma non me l’hanno mai spiegato. La D’Urso me lo dirà, se vorrà. Se un numero uno come Piersilvio Berlusconi si fa dettare i temi dalla D’Urso è finita. E’ come se la Juventus si facesse dettare l’allenatore da Ronaldo, che società è? Sarebbe triste, se lo fosse sarebbe triste”.

Possibile che la D'Urso abbia stoppato un passaggio di Giletti a Mediaset? Ma egli non era in trattative per tornare a Rai1? E perché alla fine è rimasto a La7 accontentandosi di briciole rispetto agli ascolti cui era abituato sull'Ammiraglia del Servizio Pubblico? Misteri.