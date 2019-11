Ascolti tv, Giordano trasloca al martedì insieme a Floris e Berlinguer

Mario Giordano ha traslocato al martedì. Il suo ‘Fuori dal coro’ in onda su Rete 4 non andrà più in onda il mercoledì. Una scelta dell’azienda che lo porterà a incrociare direttamente i due talk di successo del martedì: Carta Bianca e Di martedì, rispettivamente su Rai 3 e su La 7. Probabilmente c’è l’intenzione di scontrarsi intenzionalmente con la Berlinguer e Floris per cercare di rubare telespettatori in due bacini d’utenza importanti.