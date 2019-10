Ascolti tv, Giucas Casella al Gf Vip, ma lui sogna per la terza volta l'Isola dei Famosi

“Pensate al futuro. Non fate errori, fate le formiche. Mettete i soldi da parte": prima di parlare di reaity Giucas Casella vuole rivolgere un appello ai giovani artisti. Lo fa in esclusiva ad Affaritaliani.it. Subito dopo, il mentalista più famoso della televisione è un fiume in piena e racconta tutto il suo entusiasmo alla vigilia della partecipazione (quasi certa) al Grande Fratello Vip nel 2020. “Sogno sempre e comunque l’Isola dei famosi. Ci sono stato già due volte. Vorrei andarci per la terza volta”, precisa Casella. Che quest’anno, esattamente a novembre, festeggerà 40 anni di carriera in televisione. “Sono stato scoperto da Baudo. Mi fece fare una sostituzione in una tv siciliana. Avevo a disposizione solo 10 minuti del mio tempo, restai sul palco un’ora. Tutti con le mani legate. Feci il botto con un numero di ipnosi. Poi iniziò la mia avventura a Domenica in”, racconta Giucas (che ormai da due anni è presenza fissa nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, che sta spopolando con gli ascolti nella lunga fascia domenicale in diretta).





“Gf Vip o isola dei famosi? Questo è il problema”, verrebbe da dire scomodando Shakespeare con una frase che è diventata un vero e proprio must quando si devono fare delle scelte. “Io le farei entrambe. Per tagliare la testa al toro”, dice Giucas che a 70 anni è arzillo come un ventenne. Quindi è pronto a partire di nuovo per l’Honduras in barba alle regole dei reality (che impongono solo una partecipazione). Lui, del resto, fa parlare di sé ed è come se fosse l’usato garantito. Ma fa una precisazione quando gliene parliamo: “Mi raccomando, non dite la mia età. Continuo a fare quello che facevo quarant’anni fa. Per fortuna. Quindi me ne sento molto meno di quanti ne abbia realmente”, conclude Casella.