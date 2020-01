Ascolti Tv: Cantante Mascherato batte di nuovo Grande Fratello Vip. Milly top

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 24 gennaio 2020, in prima serata, hanno visto la terza tappa della disfida epocale tra Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e Il Cantante Mascherato presentato da Milly Carlucci su Rai1.

Mentre i coinquilini della casa più spiata d'Italia hanno dovuto barcamenarsi fra diatribe, ripicche, pugnalate alle spalle e amori in boccio, la contesa canora tra maschere è giunta alla sua terza puntata e si avvicina alla finale della prossima settimana. Il misterioso Pavone è stato smascherato rivelando il volto di Manuela Aureli e l'inquilino Ivan Gonzales ha dovuto lasciare la casa del GF, mentre sono stati nominati Patrick Ray Pugliese, Fernanda Lessa (che pare non godere di ottima salute per via di un'influenza) e Barbara Alberti.

Ma chi ha vinto la gara degli ascolti Tv fra Alfonso e Milly, finora trionfatrice incontrastata? Sette giorni fa, su Rai1 – nell'orario compreso fra le 21.37 alle 0.08 – Il Cantante Mascherato conquistava la serata con 4.025.000 spettatori e il 19.52% di share (presentazione: 4.267.000 spettatori – 16.77%; Remix di 3 minuti alle 0.13 dopo il TG1: 1.546.000 – 13.3%). Su Canale 5 – nell'orario compreso fra le le 21.44 all’1.08 – il Grande Fratello Vip 4 convinceva invece 3.009.000 spettatori con il 17.67% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.12 alle 1.26: 1.590.000 – 27.28%). Due settimane fa, al debutto, Milly Carlucci aveva invece divertito 4.437.000 spettatori (21% di share - presentazione: 4.848.000 – 18.55%), mentre dalle 21.40 all’1.13 il Grande Fratello Vip 4 aveva totalizzato 2.922.000 spettatori pari al 17% di share.

Il Cantante Mascherato vince la serata con 3.788.000 spettatori (18.7%), mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 ha totalizzato 2.761.000 spettatori (16.2%). Su Rai2 in prima visione il debutto di NCIS Los Angeles con la sua undicesima stagione ha segnato 1.095.000 spettatori (4.5%), superato da Italia 1 con il film Lucy e i suoi 1.747.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Benvenuto Presidente! convince 1.227.000 spettatori (5.2%), mentre su Rete4 Quarto Grado raduna 1.284.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha divertito 1.021.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 542.000 spettatori con il 2.2% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 516.000 spettatori con il 2.1%.

Scommessa vinta da Rai1 (e dall'ex direttrice Teresa De Santis) con Il Cantante Mascherato che, alla terza puntata, riesce non soltanto a contrastare, ma a battere il Grande Fratello Vip (anch'esso in calo). L'idea di Mediaset di azzoppare il nuovo programma di Rai1 controprogrammando con Il Grande Fratello si è rivelata un errore. Senz'altro il caravanserraglio di Signorini toglie qualche punto di audience alla "carnevalata" di Milly, ma è lei in ultima analisi ad affossare gli ascolti del reality di Canale 5, facendogli perdere terreno.