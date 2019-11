Ascolti Tv: Guaccero vince (fiaccamente), Report batte Porro, Insinna vola

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 25 novembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 il film Tv In punta di piedi con Bianca Guaccero contrastare, su Canale 5, Live - Non è la D'Urso di Barbara D'Urso, mentre su Rai2 è andato in onda il Meglio di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino.

Su Rai3, Sigfrido Ranucci ha presentato un'altra puntata di Report in contrapposizione con Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica su Rete4.

Su Rai1 In Punta di Piedi vince con 3.329.000 spettatori (14.8% di share), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso conquista 2.200.000 spettatori e il 14% di share. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile segna 1.228.000 spettatori (6.2%), battuto da Italia 1 con Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo e i suoi 1.503.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Report è il terzo programma più visto con 2.059.000 spettatori (8.7%), superando su Rete4 Quarta Repubblica e i suoi 1.035.000 spettatori con il 5.6% di share.

Da segnalare, nel preserale, Flavio Insinna e la sua Eredità che spopola con 3.492.000 spettatori (20.6%) nella Sfida dei Sette mentre con il programma vero e proprio conquista 5.205.000 spettatori (25.2%), distaccando Gerry Scotti su Canale 5 con Conto alla Rovescia che nella presentazione raccoglie 2.568.000 spettatori (15.8%) mentre con il programma vero e proprio convince 3.783.000 spettatori (18.8%).