Ascolti Tv: Hunziker batte Amadeus-Sanremo Giovani, Del Debbio supera Formigli

Michelle Hunziker , All Together Now su Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 19 dicembre, in prima serata, vedono su Rai1 la finale di Sanremo Giovani 2019 condotta da Amadeus contrastare su Canale 5 Michelle Hunziker e J-Ax con la terza puntata di All Together Now. Su Rai2, il film Principe Azzurro Cercasi con Julie Andrews e Anne Hathaway e su Rai3 il film La Ragazza del Treno con Emily Blunt.

Su Rete4 di scena Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio questa volta dedicato, fra gli altri argomenti, alla questione della Banca Popolare di Bari mentre su La7 Corrado Formigli ha intervistato Mattia Santori, fondatore delle Sardine, dedicando anche un ampio spazio all'ex-Ilva di Taranto e ai casi di tumori infantili nella zona.

Su Rai1 Sanremo Giovani convince 2.332.000 spettatori (13% di share), battuto da Canale 5 con All Together Now e i suoi 2.583.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi totalizza 1.426.000 spettatori (6.5%), battendo su Italia 1 The Divergent Series: Insurgent e i suoi 1.212.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Ragazza del treno segna 1.061.000 spettatori (4.7%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio raggiunge 1.115.000 spettatori con il 6.5% di share, superando su La7 Piazza Pulita e i suoi 1.030.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Sette giorni fa, All Together now conquistava 2.570.000 spettatori (14.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio convinceva 1.086.000 spettatori con il 6.1% di share, castigando La7 con Piazza Pulita e i suoi 1.094.000 spettatori (5.2%).