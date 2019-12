Ascolti Tv: Hunziker schiaccia Rai1, D'Urso divora Clerici, boom Sciarelli

Michelle Hunziker, All Together Now su Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 4 dicembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 il film Fratelli Unici con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone contrastare la prima puntata della nuova stagione di All Together Now condotto da Michelle Hunziker e J-Ax su Canale 5. Su Rai2 nuovo appuntamento con la fiction Volevo fare la Rockstar interpretata da Valentina Bellè e Giuseppe Battiston e su Rai3 le consuete indagini di Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto? che si è occupato, fra gli altri argomenti, dell'omicidio di Luca Sacchi e del caso Martina Rossi.

Su Rete4 la seconda puntata de #CR4 - La Repubblica delle Donne 2 condotto da Piero Chiambretti; su La7 lo Speciale Atlantide con Andrea Purgatori dedicato all'omicidio di Jamal Khashoggi, su Tv8 la replica del sesto live di X-Factor condotto da Alessandro Cattelan e sul Nove torna L'Assedio con Daria Bignardi. Da segnalare, in fascia pomeridiana, il debutto dello Zecchino D'Oro 2019 con Antonella Clerici.

Su Rai1 Fratelli unici naufraga con 2.431.000 spettatori (11% di share), schiacciata da Canale5 con l’esordio di All Together Now 2 e i suoi 2.706.000 spettatori (16.5%), su Rai2 lchiude bene l’ultima puntata di Volevo fare la Rockstar con 1.556.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 il film Oblivion raduna 1.263.000 spettatori (6%), mentre fa boom su Rai3 Chi l’ha Visto? con 2.283.000 spettatori e l’11.2%. Cala su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne con 820.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Atlantide conquista 505.000 spettatori con uno share del 2.8%, battendo su Tv8 X Factor 13 e i suoi 419.000 spettatori (2.1%). Sul Nove L’Assedio si congeda con 393.000 spettatori e l’1.7%.

Da segnalare che l'esordio della prima stagione di All Together Now, giovedì 16 maggio 2019, conquistò 3.190.000 spettatori con il 17.8% di share, quindi lo show parte a conti fatti in calo, ma è Rai1 - ancora una volta - a correre in aiuto della concorrenza trasmettendo in prima serata in periodo di garanzia un film in seconda visione. Prosegue il successo di Rai3 con Chi l'ha visto? che raccoglie il secondo share più alto della serata. Fanno flop X-Factor e L'Assedio.

Parte con il 15% di share e 1.38.000 spettatori Lo Zecchino D'Oro, battuto da Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D'Urso che conquista il 17.4% con 2.152.000 spettatori nella prima parte, il 17.3% di share con 2.423.000 nella seconda e il 13.8% di share nella terza, brevissma, dedicata ai social network. Il debutto dello Zecchino D'Oro lo scorso anno segnò 1.876.000 spettatori con il 13.77% di share.

Sette giorni fa, su Rai2 Volevo Fare la Rockstar convinceva 1.319.000 spettatori (5.6%), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? era il secondo programma più visto in prima serata con 2.268.000 spettatori (10.6%), mentre su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne partiva bene con 1.100.000 spettatori e il 5.8% di share, lasciando al palo TV8 con X Factor e il suo 2.5% con 542.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio non andava oltre i 316.000 spettatori con l’1.3% (L’Assedio Finale 236.000 – 1.4%).