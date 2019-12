Ascolti Tv: Il cupo tramonto di Michele Santoro, Volare fa flop su Rai2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 4 dicembre 2019, in seconda serata, vedono il ritorno di Michele Santoro su Rai2 con Volare, dedicato al fenomeno della Trap, fare flop con soli 289.000 spettatori e il 2.7% di share.

Cupo tramonto, dunque, per un'ex gloria della televisione che, dal 2006 al 2011, fece boom di audience con il suo Annozero, nonché per anni il bello e il cattivo tempo per quanto riguardava l'approfondimento politico televisivo.

Volare, ennesimo progetto voluto da Carlo Freccero, va ad aggiungersi ai vari programmi varati dall'ex direttore di Rai2 che hanno ottenuto deludenti dati di ascolto, sui quali torneremo a breve in un excursus sulla rete in crisi, attualmente presieduta dall'Ad Fabrizio Salini che ne ha assunto l'Interim.