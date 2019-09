Ascolti Tv: Il Governo giallo-rosso fa volare Porro e Palombelli su Rete4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 9 settembre 2019 vedono il ritorno di Barbara Palombelli negli studi di Stasera Italia, dopo la pausa estiva e il testimone passato a Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi, e la seconda puntata della nuova stagione di Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro e partito con il botto la scorsa settimana.

La formazione del Governo giallo-rosso e la sua gestazione più o meno controversa hanno fatto la fortuna di Rete4 la scorsa estate, con grandi ascolti ottenuti dalla coppia Gentili-Brindisi (che hanno avuto ottimi riscontri Auditel anche in conduzione solitaria), il tutto spianando la strada all'ottimo risultato di ieri per la Palombelli, artefice in access prime-time di un record con 1.529.000 spettatori totali (6.64% di share individui) nella prima parte e, nella seconda, 1.581.000 spettatori totali (6.61% di share individui). La Palombelli, insomma, non ha sfigurato e ha perso con onore contro la sua rivale Lilli Gruber che, tornata anch'ella dalle vacanze, ha ottenuto con il suo Otto e mezzo 1.925.000 spettatori (8.1% di share).

Trainato da Stasera Italia, anche Nicola Porro ha avuto soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti, con Quarta Repubblica seguito da 1.036.000 spettatori totali e il 6.19% di share individui (con picchi di oltre 1.700.000 spettatori e l’8% di share). Il tutto malgrado la concorrenza del Commissario Montalbano su Rai1 e la prima puntata di Temptation Island Vip 2 su Canale 5.

Risultati che rilanciano alle stelle Rete4 dopo una precedente stagione difficile e che la rendono un'agguerritissima concorrente di La7, con la quale - nei mesi estivi - è stata contesa serrata fino all'ultimo punto di share.