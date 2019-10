Ascolti Tv Auditel: Il Paradiso delle Signore spodesta Cuccarini-Matano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel de La Vita in Diretta, in onda nella fascia pomeridiana di Rai1 e condotto dalla coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, non stanno dando i risultati sperati in termini di audience. Surclassato dal Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso e incalzato internamente dal Geo di Sveva Sagramola, il programma storico dell'Ammiraglia ha toccato i minimi anch'essi storici la settimana precedente finendo pericolosamente poco oltre il 12% di share nella seconda parte e intorno al 10% nella presentazione.

Da domani, lunedì 14 ottobre, la musica cambierà e i volenterosi Lorella e Alberto partiranno alle 16.50 lasciando il posto al Paradiso delle Signore che, alle 15.40, riprenderà con nuovi episodi inediti. Com'è ovvio, tutti gli occhi sono puntati sulla performance della soap rispetto a quella de La Vita in Diretta, che - soltanto un mese dopo l'inizio - vede autori e consulenti esterni già costretti a cambiamenti in corso d'opera. Appuntamento a martedì mattina con i dati Auditel per capire se gli ascolti a picco del pomeriggio di Rai1 gioveranno di questo nuovo assetto.