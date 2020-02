Ascolti Tv: Incontrada regna sovrana, cresce D'Urso, Fazio doppia Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 2 febbraio 2020, in prima serata, vedono il debutto della nuova fiction di Rai1 Come una madre con Vanessa Incontrada e Sebastiano Somma inserirsi nella triplice contesa fra talk show con Live - Non è la D'Urso di Barbara D'Urso su Canale 5, Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai2 e Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7. Su Italia1 è invece partito Enjoy - Ridere fa bene condotto da Diana Del Bufalo e, su Rai3, Veronica Pivetti si è occupata di nuovi casi nel suo Amore Criminale.

Chi ha vinto e chi ha perso nella disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 ennesimo successo di Rai Fiction: Come una Madre stravince la serata con 5.116.275 spettatori (21.63%), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso conquista 2.450.238 spettatori (14.56%) in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Rai2 Che Tempo che Fa sigla 2.196.894 spettatori (8.66%), battendo su Italia 1 Enjoy – Ridere fa Bene che esordisce con soli 996.483 spettatori e il 4.42% di share. Su Rai3 Amore Criminale totalizza 959.362 spettatori (4.03%), su Rete4 Into the Sun ha visto sintonizzarsi 766.947 spettatori con il 3.25% di share, e su La7 Non è l’Arena continua il suo periodo non esattamente fortunato e non va oltre il 5.05% con 1.007.036 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel diverte 521.776 spettatori (2.07%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria fa venire l'acquolina in bocca a 432.059 spettatori (1.67%).