Ascolti Tv: Insinna-Autieri leader, bene Sciarelli, male Bignardi e X-Factor

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 13 novembre 2019 vedono, in prima serata su Rai1, l'annuale appuntamento con Prodigi - La Musica è Vita in collaborazione con l'Unicef, condotto nuovamente da Flavio Insinna con la partecipazione di Serena Autieri, scontrarsi con la seconda puntata della fiction Oltre la Soglia con Gabriella Pession su Canale 5. Su Rai2, terzo appuntamento con la fiction Volevo fare la Rockstar con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston e, su Rai3, nuova puntata di Chi l'Ha Visto? con Federica Sciarelli.

Su Rete4, di scena Giuseppe Brindisi con l'approfondimento relativo al Maltempo a Venezia, su Tv8 la gara canora di X-Factor condotta da Alessandro Cattelan, e sul Nove tornava Daria Bignardi con L'Assedio. Su La7, Andrea Purgatori e il suo Speciale Atlantide si sono invece focalizzati sulla criminalità romana.

In seconda serata fa segnalare la seconda puntata del nuovo programma condotto da Daniele Piervincenzi su Rai2, #RagazziContro, finito nel mirino per l'annunciata ospitata di Chef Rubio, poi annullata per ragioni di "opportunità", viste le sue dichiarazioni antisioniste sui social network.

Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita vince la serata con 2.950.000 spettatori (15.3% di share), lasciando al palo Canale 5 con Oltre la Soglia e i suoi 1.840.000 spettatori (9.2%). Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar sale a 1.572.000 spettatori (7.1% di share), battendo Italia 1 con Sherlock Holmes – Gioco di Ombre e i suoi 1.403.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è il secondo programma più visto in prime time con 2.179.000 spettatori (10.6%.), mentre su Rete4 Speciale Tg4 – Venezia in ginocchio si ferma a 907.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Atlantide totalizza 761.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su TV8 X Factor crolla al 2.7% con 554.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio si arresta a 349.000 spettatori con l’1.5% (L’Assedio Finale 356.000 – 2.3%).

In seconda serata, #RagazziContro non va oltre 480.000 spettatori con il 3.7%.

Lo scorso anno, Prodigi - andato in onda il venerdì - conquistò 3.275.000 con il 16.10% di share, mentre sette giorni fa, su Canale 5 Oltre la Soglia totalizzava 2.348.000 spettatori (11.3% di share), mentre su Rai2 Volevo Fare la Rockstar segnava 1.510.000 spettatori (6.6%), battuto da Rai3 con Chi l’ha Visto? e i suoi 2.092.000 spettatori (10%). Su La7 Atlantide radunava davanti al video 554.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 X Factor si fermava al 3.3% con 678.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio non andava oltre 368.000 spettatori con l’1.6% (L’Assedio Finale 255.000 – 1.6%).