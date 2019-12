MediaTech

Mercoledì, 11 dicembre 2019 - 18:11:00 Ascolti Tv: Isoardi cresce, male Balivo, D'Urso domina Cuccarini-Matano Auditel: sale La prova del Cuoco, Vieni da me in crisi, Pomeriggio Cinque supera La Vita in Diretta, insidiato anche da Geo di Marco Zonetti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 10 dicembre 2019, in fascia daytime, vedono Elisa Isoardi con il suo La Prova del Cuoco salire al 14% di share con 1.548.000 spettatori. Il buon traino del cooking show di Rai1 non aiuta, ahilei, Caterina Balivo con il suo Vieni da Me, arenato a un magro 12.2% di share con 1.671.000 spettatori. A seguire, la soap Il Paradiso delle Signore conquista 1.469.000 spettatori (13.2%), mentre La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano raduna 1.897.000 spettatori con il 14.6% (presentazione: 1.254.000 - 11.3%), nuovamente battuto da Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso che, su Canale 5, prevale con 2.108.000 spettatori (17.7%) nella prima parte, 2.190.000 spettatori (15.7%) nella seconda e 1.945.000 spettatori (12.7%) nella terza. Su Rai3 Geo totalizza invece 1.857.000 spettatori (pochi meno della Vita in Diretta) con il 13.7% (Aspettando Geo: 985.000 - 9%). Continua il successo del programma di Sveva Sagramola che, assai meno costoso del contenitore di Rai1 onusto di una pletora di collaboratori, autori e consulenti esterni (in primis Alessandro Banfi, finito nel mirino del Segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi), insidia e talvolta batte la concorrenza dell'Ammiraglia del Servizio Pubblico.