Ascolti Tv: Italia 1 spopola, dal 1 ottobre è la terza più vista in prime time

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, domenica 3 novembre 2019, in prima serata hanno visto ancora una volta Le Iene Show spopolare e, nel caso specifico, piazzarsi al secondo posto dei programmi più visti, subito dopo il film Tv di Rai1 e battendo il film di Canale 5 in prima visione. L'ottima stagione televisiva delle Iene, che fanno il bis il mercoledì sera sempre in prime time, contribuisce senz'altro all'altrettanto ottimo risultato di Italia 1 che, dal primo ottobre, risulta essere la terza rete italiana in prima serata.

La rete Mediaset con target "giovanile", diretta da Laura Casarotto prima donna storicamente a capo di una rete generalista italiana, raccoglie infatti una media di 5.93% di share sul pubblico totale (+16.7% di ascolto rispetto all’omologo dello scorso anno), e sul target commerciale 15-64 anni sale sul podio in prime time con il 7.84% di share. Anche i risultati sul difficilissimo target 15-34 anni sono di tutto rispetto: Italia 1 è infatti la seconda rete nelle 24 ore, subito dopo Canale 5, con il 10.8% di share.