Ascolti Tv: La Champions doppia Rai1, male Giordano-Floris-Berlinguer al 5%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 10 dicembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 il film Parigi può attendere con Diane Lane contrastare su Canale 5 la partita di Champions League Inter-Barcellona conclusasi 2-1 a svantaggio della squadra italiana. Su Rai2 il film Le spie della porta accanto mentre su Rai3 andava in onda il consueto appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo #Cartabianca, che si è scontrato direttamente con Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete4 e Giovanni Floris con DiMartedì su La7.

Su Rai1 il film Parigi può attendere si è fermato a 3.072.000 spettatori (12.8% di share), quasi doppiato da Canale5 con Inter-Barcellona e i suoi 5.860.000 spettatori (22.7%). Su Rai2 Le spie della porta accanto ha interessato 924.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Le Iene conquistano 1.915.000 spettatori (11.4%), secondo programma più visto in prime time. Su Rai3 #Cartabianca ottiene 1.054.000 spettatori con il 5%, pareggiando in valori assoluti con Rete4 e Fuori dal Coro (880.000 spettatori - 5%) e DiMartedì su La7 (1.096.000 spettatori - 5%). In sovrapposizione è La7 a prevalere con uno share del 5.13% e una media di 1.098.193 spettatori, rispetto a Rai3 (4.98% - 1.067.125) e Rete4 (4.71% e 1.008.693).

Oltre al dato del calcio che spadroneggia su Canale 5, da segnalare le cifre deludenti di #Cartabianca, Fuori Dal Coro e DiMartedì che si dividono il pubblico interessato all'approfondimento politico ottenendo rispettivamente scarsi risultati, e soprattutto Floris, abituato nelle passate edizioni a percentuali ben più alte. Che gli spettatori preferiscano il calcio ai dibattiti (portati avanti dalle stesse facce che si rincorrono sui vari canali) relativi alle sorti politico-istituzionali del Paese è del resto emblematico. Continua intanto il naufragio di Rai2, ancora senza una guida.