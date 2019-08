Ascolti Tv: la crisi di Governo giova a Parenzo e Telese. In Onda vola su La7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di questa bizzarra estate 2019 sono stati travolti dal ciclone Crisi di Governo, vedendo rivoluzionare tutte le consuete dinamiche tipiche della stagione calda.

Nei mesi estivi degli anni precedenti, l'altrimenti sonnacchiosa fascia di access prime time (20.30-21.30) era perlopiù dominata da Techetechetè su Rai1 e da Paperissima Sprint Estate su Canale 5, lasciando le briciole agli altri programmi tra cui, ovviamente, In Onda Estate che - sopitisi gli argomenti politici per via del Parlamento in vacanza prolungata - "tappava" perlopiù il buco lasciato dal pezzo da novanta Lilli Gruber e dal suo Otto e mezzo, campione di ascolti di La7.

Quest'anno, è tutto cambiato. Il bailamme istituzionale innescato dalla decisione di Matteo Salvini di sfiduciare Giuseppe Conte avviando la crisi di Governo ha assestato una scossa brusca alla un tempo sonnolenta Estate, donando abbrivio ai talk show politici e di approfondimento e costringendoli a un tour de force per seguire l'infinita telenovela istituzionale, il triangolo delle Bermude Pd-M5s-Lega e le faticose tappe per la probabile (?) costituzione di un accordo giallo-rosso.

Sono stati soprattutto David Parenzo e Luca Telese con il loro In Onda a giovare di questo ciclone estivo, anche grazie alla fortunata fascia oraria che li vede protagonisti su La7; tanto che il loro programma ha finito per raggiungere gli stessi risultati invernali di Lilli Gruber (quando le istituzioni lavorano a pieno regime e gli italiani non sono in vacanza), spesso superandoli e toccando vette record.

Divertente in questo senso lo scambio serrato che ha tenuto banco su Twitter tra David Parenzo e Diego Fusaro, che ha rinfacciato al primo "bassi ascolti" rispetto a Stasera Italia Estate suscitando l'ilarità del conduttore che ha invitato il filosofo a studiare la media Auditel del programma. In effetti non si può che dar ragione a Parenzo, benché la concorrenza della trasmissione di Rete4 sia piuttosto agguerrita (anche se la conduzione di Veronica Gentili rispetto a quella attuale di Giuseppe Brindisi risultava più efficace, almeno dal punto di vista dello share) e altrettanto beneficiata dal caos che regna a Palazzo Chigi. Entrambi i programmi, senz'altro, stanno conoscendo una stagione televisiva del tutto fortunata, ma è In Onda Estate a prevalere perlopiù nella disfida degli ascolti, considerate anche le aspettative di rete.

Parenzo e Telese, insomma, mai come quest'anno non hanno fatto rimpiangere - almeno quanto a dati di ascolto - la leonessa Lilli Gruber che, al ritorno, ripartirà quindi da uno share elevatissimo rispetto agli standard degli anni scorsi. Il tutto, in ultima analisi, a vantaggio di Urbano Cairo che, simile a un venditore di ombrelli nei giorni di pioggia, finisce per profittare anche di una lacerante crisi istitituzionale.