Ascolti Tv: La Juve stende Gerry Scotti, Italia's Got Talent batte Chiambretti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 22 gennaio 2020 vedono, in prima serata, la partita di calcio valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia Juventus-Roma (conclusasi 3-1) in onda su Rai1 contrastare, su Canale 5, il debutto della nuova stagione di Chi vuol essere milionario? condotto da Gerry Scotti. Su Rai2, la replica della serie L'Amica geniale in attesa dell'esordio della nuova stagione, mentre su Rai3 consueto spazio a Federica Sciarelli e alle sue inchiste di Chi l'ha visto?.

Su Rete4 Piero Chiambretti ha condotto La Repubblica delle Donne, su Italia1 il film Jason Bourne con Matt Damon e su La7 Atlantide di Andrea Purgatori ha esplorato il rapporto fra Papa Ratzinger e Papa Bergoglio nel documentario Una Chiesa, due Papi? Su Tv8 Lodovica Comello ha presentato invece la seconda puntata di Italia's Got Talent 5.

Su Rai1 Juventus-Roma stravince la serata con 6.577.000 spettatori (24.9%), lasciando al palo l'esordio della nuova stagione di Chi vuol esser milionario? su Canale 5 e i suoi 2.720.000 spettatori (14.6%). Su Rai2 la replica de L’Amica Geniale conquista 1.680.000 spettatori (6.9%), battendo su Italia 1 Jason Bourne e i suoi 1.309.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? sale sul podio con 1.994.000 spettatori (9%). Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne si ferma a 795.000 spettatori con il 4.4% di share, battendo però La7 con Atlantide Speciale – Una Chiesa, due Papi? che ha convinto 616.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha totalizzato 1.384.000 spettatori (5.9%) mentre sul Nove il film Shall we dance? ha radunato 341.000 spettatori (1.4%). In fascia preserale, sul Nove con Sono le Venti Peter Gomez non va oltre l'1.1% con 265.000 spettatori.