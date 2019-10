Ascolti Tv: La Juve supera i 5 mln, volano le Iene con l'omaggio a Nadia Toffa

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 1 ottobre 2019, in prima serata, vedono il palinsesto caratterizzato principalmente dalla partita di Champions League Juventus- Bayer Leverkusen e dall'esordio della nuova stagione delle Iene con una commovente puntata speciale dedicata alla recentemente scomparsa Nadia Toffa. Per il resto su Rai1 è andata in onda la terza puntata della fiction La Strada di Casa con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, abbiamo assistito alla consueta disfida tra talk show con Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca su Rai3 e Giovanni Floris con DiMartedì su La7.

Attenzione particolare, in access prime time, all'ospitata di Matteo Salvini, leader della Lega, da Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7. L'ultimo incontro-scontro fra i due risaliva al periodo in cui egli era Ministro dell'Interno, Vicepremier e all'apice del successo.

La Juve su Canale 5 vince con il 20.5% di share e 5.304.000 spettatori, mentre su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.694.000 spettatori con il 15.7%. Molto buona su Italia 1 la partenza de Le Iene Show che hanno convinto 2.521.000 spettatori all'ascolto con il record del 14.9%. Su Rai3 Carta Bianca si ferma a 991.000 spettatori (4.5%), battuto da Rete4 con Una Vita e i suoi 1.216.000 spettatori con il 5.2%, che supera anche La7 con diMartedì e i suoi 1.143.000 spettatori con uno share del 5.2%. Continua nel frattempo la morìa di Rai2 che, in prima serata con il film Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione si è fermato a 852.000 spettatori (3.4% di share).