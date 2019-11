Ascolti Tv, lungimiranza di Mario Orfeo: Insinna e Corsi scommesse vinte

«L'unico rischio è che Flavio Insinna faccia benissimo» precisava l'ex Dg Rai Mario Orfeo alla presentazione dei palinsesti autunnali nel giugno 2018 alludendo al fatto che L'Eredità orfana del compianto Fabrizio Frizzi sarebbe stata assegnata all'ex conduttore di Affari Tuoi. Un conduttore che appariva insostituibile rimpiazzato da un collega in quel momento sotto attacco da parte della concorrenza: un'idea che a molti parve balzana.

E invece mai scommessa risultò più vincente, dal momento che oggi Insinna vola nel preserale sulle ali di ascolti altissimi, con uno share che sfiora il 25% lasciandosi alle spalle l'agguerrita concorrenza di Gerry Scotti prima con Caduta Libera e ora con Conto alla Rovescia.

La lungimiranza di Mario Orfeo è oggi visibile anche nei risultati di Gabriele Corsi, che egli promosse nello scetticismo generale alla guida di Reazione a Catena nell'estate 2018, e che invece ottenne ascolti stellari tutt'ora imbattuti. Silurato inspiegabilmente dalla nuova gestione di Rai1 malgrado il successo straordinario della sua conduzione, oggi spopola sul Nove con Deal With It in access prime time contro avversari quali Striscia La Notizia, I Soliti Ignoti e i talk politici. In questi giorni, per Mario Orfeo, si parla di una nomina importante, forse la direzione di un Tg o una superdirezione orizzontale. In una Rai che ha un disperato bisogno di risultati, e al più presto, egli costituirebbe a nostro parere un necessario valore aggiunto.