Ascolti Tv: la Rai3 di Coletta è la seconda rete più vista in prima serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 10 novembre 2019 vedono la Rai3 diretta da Stefano Coletta conquistare il secondo posto delle reti più viste in prima serata dopo Rai1.

Con Chi l'ha Visto? di Federica Sciarelli (trasmissione della quale Coletta, per giunta, è stato supervisore in passato), la Terza Rete Rai ha battuto perfino Canale 5 e la fiction Oltre la Soglia, conquistando una media di 2.179.000 spettatori e uno share del 10.6%.

Il risultato di ieri sera arriva dopo il grande successo di Report di Sigfrido Ranucci, che - oltre a macinare ascolti record - è spesso oggetto di dibattito pubblico per le sue inchieste esclusive (vedi quelle sulla "Bestia di Salvini" o su Moscopoli). E tuttavia, non soltanto in prima serata la rete di Coletta ottiene risultati assai gratificanti.

Pensiamo per esempio al caso di Geo di Sveva Sagramola che, in fascia pomeridiana, insidia La Vita in Diretta in onda sull'Ammiraglia Rai, talvolta superando la coppia Cuccarini-Matano nell'agone dell'Auditel, ma anche agli ottimi risultati de Le Ragazze il sabato sera, di Agorà in fascia mattutina, di That's Amore in access prime time (che incalza da vicino Stasera Italia su Rete4) e così via.

Dopo aver superato Rai2, la Rai3 di Stefano Coletta è divenuta dunque un'agguerrita e formidabile concorrente per i canali Mediaset e per La7 e, talvolta, si avvicina alla stessa Rai1 o, come nel caso del pomeriggio, la supera. Un trionfo per il più mite e riservato dei direttori di rete, che - anziché sdilinquirsi in entusiastici proclami e altisonanti comunicati stampa - dopo essere stato riconfermato dall'Ad Fabrizio Salini che lo ha difeso a spada tratta, porta a casa fatti concreti e risultati tangibili. E Dio sa quanto la Rai ne abbia bisogno in questo momento delicatissimo.