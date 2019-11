Ascolti Tv: la rivincita di Francesca Fialdini, la sua domenica è un successo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della domenica pomeriggio vedono lo spazio successivo alla Domenica In di Mara Venier conquistare sempre più consensi. Si tratta del nuovo programma Da Noi... A Ruota Libera, affidato a Francesca Fialdini, riuscita a rivitalizzare un delicato slot che, in Rai, è da sempre temutissimo.

Assegnata lo scorso anno al programma La Prima Volta, la stessa fascia oraria vedeva la conduttrice Cristina Parodi barcamenarsi alla meglio ottenendo risultati non entusiasmanti, sonoramente battuta dalla concorrenza esterna e interna, con Kilimangiaro di Rai3 a incalzarla da vicino.

Con Francesca Fialdini, quella "terra desolata" ha invece ripreso vita e gli ascolti di Rai1 sono tornati a lievitare, senza dissipare i numeri entusiasmanti di Mara Venier che spopola nella prima parte del pomeriggio domenicale. Grande rivincita, dunque, per la conduttrice toscana nonché duplice vittoria, non soltanto sulla Parodi ma - assieme all'ex collega Tiberio Timperi - anche sulla coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che li hanno sostituiti alla Vita in Diretta e che non navigano certo in buone acque, ottenendo risultati inferiori ai loro predecessori.

Siamo sicuri che, dopo l'ottimo risultato di Da Noi... A Ruota Libera, per la preparata Francesca si apriranno nuove porte a Rai1, magari anche in prima serata... vi terremo informati.