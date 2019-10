Ascolti tv, LA7: settembre 2019 super. Che numeri per Urbano Cairo

Anche a settembre (mese auditel 01- 28) La7 realizza ascolti tv eccellenti in tutte le sue fasce, risultando la Rete generalista che cresce di più in termini percentuali rispetto allo scorso anno.

ASCOLTI TV, LA7 A SETTEMBRE 2019: 4,09% DI SHARE NELLA GIORNATA: +17% VS 2018

Nel totale giornata (7:00/2:00), la Tv di Cairo Communication fa segnare infatti una share media del 4,09% (+17% vs il 2018), posizionandosi al sesto posto assoluto davanti a Retequattro ferma al 4,05%.

ASCOLTI TV, LA7 A SETTEMBRE 2019: 5,05% DI SHARE IN PRIME TIME CON +14% VS 2018

Ottimi riscontri si registrano anche in prime time (20:30/22:30) dove la La7 realizza il 5,05% di share medio guadagnando un +14% vs periodo omologo dello scorso anno. Sempre bene la fascia del mattino (dalle 07:00 alle 12:00) in cui si conferma al quarto posto assoluto con il 5,30% di share (+20% vs 2018) davanti a Rai2 (3,41%), Italia1 (2,25%) e Retequattro (2,18%). Nel corso del mese il canale ha contattato nel complesso ben 36,4 milioni di italiani.

ASCOLTI TV, LA7 A SETTEMBRE 2019: TERZO POSTO TRA I LAUREATI

Tra i laureati, La7 si attesta al terzo posto nel totale giornata con una share dell’8,01%, e al secondo posto in prime time con il 10,44% dietro solo a Rai1, mentre sul pubblico alto-spendente (CSE 3.0 alta) è al quarto posto nel totale giornata (share del 7,23%) e al secondo posto assoluto in prime time (share del 9,10%).

LA7 RECORD SUL WEB

Record assoluti si registrano poi sul Web dove, con 7,2 milioni di browser unici (+133% vs 2018) e 41,3 milioni di visualizzazioni (+194%), La7 realizza il miglior mese di sempre triplicando di fatto i proprio ascolti rispetto al settembre dello scorso anno.

Rilevanti anche i risultati sulle piattaforme social con oltre 4,2 milioni di fan e follower dei profili de La7 e dei suoi programmi attivi su Facebook, Twitter e Instagram; 68,3 milioni le visualizzazioni social (+53% vs 2018) e 1,3 milioni leinterazioni social (+98%).