MediaTech

Lunedì, 10 febbraio 2020 - 16:08:00 Ascolti Tv: Le allusioni sessuali non aiutano Giletti. Non è l'Arena crolla Auditel: Come una madre vince la serata, cresce D'Urso, bene Fazio, flop Enjoy, Giulia Salemi e le battute sulla Clerici non aiutano il talk di La7 di Marco Zonetti

Giulia Salemi, Non è l'Arena Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 9 febbraio 2020, in prima serata, vedono vincere a mani basse la fiction di Rai1 Come una Madre con Vanessa Incontrada e Sebastiano Somma, che ha conquistato 5.034.000 spettatori con il 20% di share. Su Canale 5, con ospite Morgan, Live – Non è la D’Urso di Barbara D'Urso cresce a 2.748.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2, Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa con ampio spazio dedicato al Festival di Sanremo ha convinto 2.245.000 spettatori (8.6%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha totalizzato 1.975.000 spettatori (10.5%). Su Italia1 Enjoy con Diana Del Bufalo si è fermato a 723.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Rai3 Amore Criminale di Veronica Pivetti ha radunato 1.114.000 spettatori (4.7%), mentre su Rete4 Survivor è piaciuto a 567.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 Non è L’Arena di Massimo Giletti con siparietto finale gravido di allusioni sessuali da parte di Giulia Salemi riguardo al rapporto del conduttore con Antonella Clerici si è arenata a 953.000 spettatori con il 4.6%. Su Tv8 Quattro Hotel è stato invece visto da 388.000 spettatori con l’1.7% di share.