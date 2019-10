Ascolti Tv: Le Iene sbranano Floris e Berlinguer, umiliati anche dal Collegio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 29 ottobre 2019 vedono, in prima serata, i talk show politici ovvero #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e DiMartedì presentato da Giovanni Floris su La7 soccombere alle Iene di Italia 1, che li hanno di fatto doppiati, e anche al Collegio in onda su Rai2. Quella che, teoricamente, avrebbe dovuto essere la serata clou per gli spazi di approfondimento politico, dopo le elezioni umbre di domenica scorsa, si è tradotta in dati piuttosto deludenti soprattutto per il programma di La7 insidiato dalla concorrenza di Rai3.

Ma vediamo i dati. Su Rai1 la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere La Strada di Casa 2 ha chiuso la stagione con 3.950.000 spettatori (17.3% di share), vincendo la serata e doppiando Canale 5 con la prima parte di Titanic che ha convinto ancora 1.887.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 la seconda puntata del Collegio ha totalizzato 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share (terzo programma più visto in prime time), mentre su Italia 1 Le Iene Show fanno boom con 2.141.000 spettatori (12.8%). Su Rai3 #Cartabianca si è fermato a 1.121.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%, avvicinandosi a La7 e a DiMartedì con i suoi 1.289.000 spettatori pari a uno share del 5.9%.

La politica raccontata dalla Tv, che la scorsa estate in piena crisi di governo spopolava, sembra dunque allontanare i telespettatori anziché attirarli davanti al piccolo schermo, a vantaggio di programmi come Le Iene Show, trasmissione che sta vivendo un inizio di stagione particolarmente fortunato. I salotti di Floris e della Berlinguer, dal canto loro, animati sempre dalle solite facce intercambiabili che fanno sempre gli stessi ripetitivi discorsi utilizzando sempre le solite forme e il solito linguaggio paiono una volta di più aver stancato.