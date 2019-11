Ascolti Tv: Le Iene sbranano Rai1-Canale 5, boom Fazio con Cetto La Qualunque

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, domenica 3 novembre 2019, vedono, in prima serata, su Rai1 il film Nozze Romane con Federica Sabatini confrontarsi con la fiction La Caccia - Monteperdido interpretata da Megan Montaner e in onda su Canale 5; nonché la duplice disfida tra talk show, Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (fra gli ospiti Stefano De Martino e Antonio Albanese e il suo Cetto La Qualunque) e Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7 con ospite speciale Matteo Salvini. Fra gli altri programmi Le Iene Show su Italia 1 e l'incontro di serie A di Calcio Juventus-Milan, in diretta SkySport Uno, SkySport Serie A e SkySport 251, vinta dalla squadra torinese per 1-0 con gol di Dybala.

La Caccia esordisce con l’11.7% di share batte Nozze Romane con l'11.3%, Fazio arriva al 9.7% di share con Che Tempo che Fa, e il 10.5% con Che Tempo che fa - Il Tavolo, Le Iene vincono la serata con il 12.6%. Non è L'Arena raggiunge il 6%.

Sette giorni fa, su Rai2 Che Tempo che Fa conquistava 1.795.000 spettatori (7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo otteneva il 7.8% con 1.456.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show totalizzava invece 2.228.000 spettatori con il 12.5% di share e su La7 Non è l’Arena segnava il 6% con 1.184.000 spettatori.