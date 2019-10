Ascolti Tv, lista nera della direttrice di Rai1: quali conduttori salteranno?

I corridoi di Viale Mazzini si tingono di (giallo)rosso come quelli dell'hotel Overlook Hotel di Shining, mentre - dritte dal quinto piano del palazzo - trapelano indiscrezioni di un incontro serrato tra l'Ad Fabrizio Salini e la direttrice di Rai1 Teresa De Santis, incontro nel quale la direttorissima - in crisi per gli ascolti a picco dell'Ammiraglia e minacciata dalle manovre che vogliono destituirla a favore di Stefano Coletta - avrebbe offerto la testa di alcuni conduttori del daytime come stratagemma per risollevare le performance Auditel di quella fascia disastrata.

Elisa Isoardi, conduttrice del cooking show di mezzogiorno La prova del Cuoco, sarebbe nel mirino della De Santis, benché il programma si aggiri più o meno sugli stessi (deludenti, ma tant'è) risultati del 2018. Caterina Balivo, dal canto suo, preoccupa estremamente la direttrice, poiché il suo Vieni da Me scende troppe volte sotto il 12% di share.

Non parliamo poi del duo Lorella Cuccarini-Alberto Matano, fortemente voluti proprio dalla De Santis e difesissimi da quest'ultima in conferenza stampa, malgrado la scelta non esattamente vincente di bruciare la showgirl con il fallimentare Grand Tour l'estate scorsa. Se è vero, come fatto trapelare proprio dal quinto piano di Viale Mazzini, che la direttrice vuole falcidiare alcuni conduttori, a tremare sono proprio quelli più legati a lei, ovvero i due padroni di casa della Vita in Diretta, costantemente stracciati dalla concorrenza di Pomeriggio Cinque e di Barbara D'Urso e finiti più volte nel mirino dell'Ad Salini per scelte azzardate in fascia protetta, nonché del Segretario della Commissione di Vigilanza Michele Anzaldi che ha eccepito sul reclutamento della risorsa esterna Alessandro Banfi quale consulente.

Se poi ci mettiamo che lo stesso Pierluigi Diaco - amicissimo della battagliera Teresa - con il suo Io e Te di Notte non brilla (eufemismo) nella seconda serata del sabato, raggiungendo ascolti esangui in finale di trasmissione, vediamo che il bilancio delle scelte effettuate qualche mese fa da Rai1 seguendo le indicazioni dell'editore Governo, come la stessa direttrice ci tenne a precisare di fronte ai giornalisti, si sono rivelate un errore. Rai1 viene salvata dai veterani: Mara Venier, Amadeus, Flavio Insinna, Carlo Conti, ma per il resto - visto che ci siamo - i conti sono in profondo rosso.

Dovremo dunque fare ciao ciao con la manina alla Balivo? E Diaco che fine farà? Senza più i buoni auspici di Salvini, il suo biografo Roberto Poletti è forse in pericolo assieme a Valentina Bisti alle redini di UnoMattina? Tornerà l'acerrima nemica della De Santis, ovvero Antonella Clerici, alla Prova del Cuoco sostituendo la Isoardi? E quale sarà il fato della sfortunata coppia Cuccarini-Matano? La penna (ora giallo)rossa di Teresa De Santis che si appresta a sottolineare dei nomi sulla lista nera sembra puntata direttamente su due personaggi in particolare, un uomo e una donna...